Orissaare kultuurimaja juhtaja Anu Viljaste (fotol) palub Saaremaa valla eelarvesse kirjutada 20 000 euro eraldamine Orissaare laululava väljaehitamise toetuseks.

Vallavalitsusele saadetud pöördumises märgib Viljaste, et kogukonna ja valla rahastusega on juba parandatud ja taastatud istepingid, paigaldatud ajaloolised lipualused, koostatud ehituse põhiprojekt, taastatud ja viidud platsile elektrivõrk. Haljastust on pidevalt korras hoitud ja jaanitule plats taastatud, ehitatud on ka ajutine puitalus, et rahvatantsurahvas saaks väljas esineda. Nüüd jääb vaid laululava ise valmis ehitada.

Viljaste sõnul on plaan laululava ehituseks raha küsida LEADER-i “Elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise” meetmest, kus maksimaalne toetussumma on 50 000 eurot. Taotluse koostamiseks vajalikud hinnapakkumised algavad aga 70 000 eurost.

Seetõttu palub ta vallavalitsuselt nõusolekut puuduva osa katmiseks, mis täismahus toetuse puhul oleks maksimaalselt 20 000 eurot.

“Oleme väga suure töö juba kogukonna ja valla abiga ära teinud ja lootused, et Ida-Saaremaa rahvas saab jälle oma laululava ja veel Euroopa kultuuripärandi aastal, on väga suured,” nendib Viljaste.