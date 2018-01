Sõmera Kodu sulgemisega seoses on AS-i Hoolekandeteenused ja ministeeriumi ametnikud rääkinud vaid erihooldekodu klientidest. Et suurem osa neist viiakse mandrile, Saaremaalt pärit inimeste jaoks rajatakse väiksemad üksused. Ühes neist, Ruubi Kodus, seadsid kümme Sõmera Kodu elanikku end sisse möödunud aasta lõpus.

Kui saarlaste survel nõustusid erihoolekandeteenuse korraldajad siinset kohtade arvu nii palju suurendama, et vähemalt Saaremaalt pärit kliendid ei peaks mandrile kolima, siis uutele tulijatele kohti ette nähtud ei ole. Mis sellest, et hädasti oleks tarvis. On ju hulk psüühika- ja intellektihäirega inimesi praegu kodus lähedaste hooldusel.

Kui Saaremaa vallavalitsus erihoolekandeasutuste reorganiseerimise teisest taotlusvoorust tõesti toetust saaks, oleks see puudega lähedast hooldavate inimeste jaoks kahtlemata hea uudis.