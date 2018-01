KÜLA LOOD: Digisaare juht Priit Pihel toob külavanemana uusi tuuli

Möödunud aasta lõpus Uduvere ja Kaarma külavanemaks valitud netivõrgu ehitaja Priit Pihel ei pelga külaelu kitsaskohtadega pusimisel uuendusmeelsust.





Digisaare eestvedajana tuntust kogunud Priit Pihel laseb innovaatilisusel särada ka ühiskondlikus rollis, kui koostas LEADER-programmile projekti, milles soovib toetust päikesepaneelide paigaldamiseks Kaarma piirkonna kuue bussiootepaviljoni valgustamiseks. Paneelid hakkavad valgustama Kaarma, Meedla, Kiratsi, Laadjala, Loigu ja Maleva ootepaviljoni. Päikesepaneele kasutatakse bussipeatustes näiteks Hiiumaal ja Pärnumaal.

Piheli sõnul ei kuulu päiksepaneelide kasutuselevõtu mõte Kaarma kandis siiski ainult talle, vaid sündis piirkonna külavanemate arutelu tulemusel. Kui valitsus lubab üle riigi juurutada tasuta bussiliikluse, siis midagi tuleb ette võtta ka bussiliikluse populariseerimiseks. “Kui peatuses on tuulevari ja põleb lamp, siis inimene võib-olla tahabki bussiga sõita,” lausus Pihel, kelle sõnul praegu selliseid tingimused puuduvad. Selle asemel lähevad lapsed hommikul bussipeatusesse taskulampidega. Pimedas suure tee ääres ei ole koolijütsidel sugugi ohutu olla.

Priit Pihel on ka seda meelt, et Uduvere külatee võiks saada tänavavalgustuse. Et Saaremaa vald ei peaks ehitama kulukat elektriliitumist, on külaelanikud nõus omalt poolt elektriliitumist pakkuma. “Meie poolt liitumine ja valla poolt valgustid,” sõnas Pihel.

Külavanemana peab Pihel jumekaks ideed kasutada senisest mitmekesisemalt ära Kaarma spordihoonet ja luua sinna kogukonnamaja. Kaarma spordihoonest võib ajapikku kujuneda samasugune kogukonnamaja nagu Nasva klubi, kus ümberkaudsed koos käivad ja erinevate asjadega tegelevad. “On võimalik sporti teha, on võimalik erinevaid üritusi teha,” rääkis Pihel.

Priit Pihel sai avalikkusele tuntuks eelmisel aastal, kui hakkas koos kolleeg Raido Külaotsaga vedama Digisaare projekti. Juba enne seda oli ta omal algatusel välja tulnud ideega ehitada Kaarma kandis kolmele külale optiline kaablivõrk, mis tookord LEADER-ist küll toetust ei saanud. Kuigi vabariigi valitsus otsustas maakohtade internetiseerimisel Digisaare teenetest loobuda ja valis võrgu väljaehitamiseks uue tee, lööb Priit Pihel maale kiire interneti toomise plaanides niipalju kui vähegi võimalust jätkuvalt kaasa.