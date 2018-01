KÜLA LOOD: Nimemuutus Rannakülades segadust ei tekita

Möödunud aastal seoses Saaremaa suurvalla moodustamisega oma senise nime kaotanud endistes Rannakülades nimevahetus segadust tekitanud pole.



“Pakid saan kätte ja lehed tulevad, kiirabi käis ja leidis üles,” rääkis endises Valjala vallas asunud Rannaküla, uue nimega Laevaranna külavanem Marje Kaasik. Tema sõnul on andmebaasides vana külanimi ära muudetud ning ei oskagi ette näha, missuguse asjaajamise juures võiks nimega veel segadusi tekkida.

Endise Orissaare valla varasema Rannaküla külavanem Helje Laus, kes nüüd peab sama ametit Kirderanna-nimelises külas, ütles, et ka neil pole mingit segadust olnud. “Olen näinud, et kirjadele on Kirderanna peale kirjutatud ja ka ajalehtedes figureerime juba Kirderanna küla nime all,” sõnas Laus.

Kahe aastaringse majapidamisega Kirderannas valmistab nimemuutusest suuremat muret asjaolu, et lähedal ei ole enam poodi ja piirkonnas ei käi ka kauplusauto. Väga hõredaks on jäänud ühistransport.

“Kui omal ikka autot ei ole ja noori ka abiks pole, siis pane hambad varna,” nentis külavanem. “Meil ei ole siin mitte midagi.”