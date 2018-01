Eesti Ekspress kirjutab, et Hiiu Leht saab kriitikat, et soosib saarel valitsevaid sotse. Peatoimetajat seostatakse isegi sotside varjatud rahastamisega.



Ajalehega Meie Maa sama väljaandjat Saaremaa Raadio omav Hiiumaa ajaleht on viimasel ajal kaebajate sõnul üsna ohtralt avaldanud sotside üllitisi.

Peatoimetaja Harda Roosna põhjendab seda sellega, et sotsidelt on kõige hõlpsam kirjatükke kätte saada. “Võib-olla olen ma ka südames sotside poolt,” märgib ta Ekspressis.

Teiselt poolt on sotsid kolm aastat järjest eraldanud nn katuseraha Kõpu piirkonna arendusseltsile Valguskiir. Kokku 17 000 eurot.

Valguskiire juht on Hiiu Lehe peatoimetaja Harda Roosna. Seltsi juhatusse kuulub ka kaks tema sugulast. Roosna tunnistab, et on tõesti küsinud sotsidelt raha rahvamaja tarbeks, sest selle rajamine on tema südameasi.

Roosna avaldab arvamust, et temavastase info levitamise taga võib olla endine kolleeg. “Nii kehv ajakirjanik ma ka pole, et mul vaenlasi poleks,” ütleb ta.