Mõntu pargis tulevad militaartalgud

Eeloleval laupäeval võetakse Mõntu pargis ette talgud, et puhastada võsast II maailmasõja ajal parki rajatud Ameerika päritolu rannakaitsesuurtükkide betoonaluseid.



Talgute korraldaja, militaarhuvilise Tõnu Veldre sõnul on talgud kavas põhjusel, et võsa võtab lihtsalt vaikselt betooni üle. “Tegu on siis asuva nelja 127-millimeetrise rannakaitsesuurtüki betoonist positsiooniga, mis asuvad Mõntu pargis,” ütles Veldre. Neist kaks asuvad tema sõnul pargiallee ääres. “Suvel on neid raske märgata,” tähendas ta.

Parki korrastab temale teadaolevalt ka keskkonnaamet, sest see on looduskaitse all, kuid nn kahuriaukusid see ei puuduta. “Sinna on aga kasvanud puud, mis betooni lammutavad,” selgitas ta.

Keskkonnaameti luba on Veldre sõnul neil talgutöödeks olemas koguni kaheks talveks. “Seega jätkame ka järgmisel aastal,” kinnitas ta.

Tegemist on siis 1945. aastal ehitatud militaarobjektiga. Kahurid olid Tõnu Veldre sõnul Ameerika abi Venemaale. “Seega on need Eesti mõistes haruldased,” täpsustas ta. Teine selline positsioon asub Lahemaa rahvuspargis.

Veldre avaldas lootust, et talgutele tuleb kohale ka kindlusarhitektuuri uurija Robert Treufeldt, kes räägib ajaloost. “Kaasa võtke hea tuju, söögipoolist ja võimalusel mootorsaag, teeme seekord nii palju, kui jõuame,” õhutas ta talgulisi.

Talgu korraldaja sõnul tahaksid nad suveks pargi juures asuvasse parklasse panna ka infostendi, kust leiaks teavet nii kahurite, kooli ajaloo kui ka looduse kohta. Talgud Mõntu pargis algavad laupäeval kell 10.