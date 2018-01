Noorim varjupaika toodud laps oli kaheaastane

Möödunud aastal toodi Kuressaare laste varjupaika neli turvalist kohta vajanud last.



“Mitmel korral, kui laste aitamiseks tuli öösel koostöös politseiga lahendust otsida, lahendati olukord nii, et last siiski ei olnud vaja turvakodusse viia,” ütles Saaremaa abivallavanem Kairit Lindmäe.

Noorim varjupaigas viibinud laps oli kaheaastane, vanim 15. Enamasti tõi lapsed varjupaika politsei, ühel korral aga sotsiaalalal töötav inimene.

“Esmane põhjus lapse varjupaika toomiseks oli see, et laps vajas turvalist kohta ning ta tuli oma alalisest elukohast ajutiselt ära viia,” lausus Lindmäe.