Saarlased riiklike preemiate nominendid

Tänavuste kultuuri- ja spordipreemiate nominentide hulgas on ka mitmeid saarlasi.



Kultuuripreemia kandidaadiks pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest on Saaremaa Teater esitanud näitleja ja lavastaja Väino Uibo.



Kandidaadiks kultuuri aastapreemiale on Eesti Kontsert esitanud Rein Rannapi – ooperi “Nurjatu saar” eest Saaremaa ooperipäevadel ja Nordea kontserdimajas.

Riiklikule spordi aastapreemiale 2017. aasta tulemuste eest on esitatud Ott Tänak ja Martin Järveoja – rallipaar, kes saavutas kaks MM-i etapivõitu ja võitis MM-i üld­arvestuses 3. koha. Esitaja on Eesti autospordi liit.