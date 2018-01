Ehkki mitmed Saaremaa vallalehed andsid aasta viimases lehenumbris teada, et lõpetavad ilmumise, on infolehtedel tekkinud nüüd siiski uus elulootus.



Saaremaa abivallavanem arenduse ja kommunikatsiooni alal Marili Niits kutsus sel nädalal teenuskeskuste juhatajad üles arutama koos kogukonnakogu või osavallakoguga seniste vallalehtede väljaandmise jätkamise vajadust. Piirkondlikel lehtedel oleks abivallavanema sõnul jätkuvalt oluline roll kohaliku tähtsusega teabe edastamisel, nagu lasteaedade ja koolide uudised, külaseltside ja teiste kogukondade tegemised, teated, üleskutsed jm info.

Niitsi sõnul on peamised küsimused, kes tegeleb lehe toimetamisega ning kuidas katta lehe väljaandmise ja levitamisega seotud kulutused. Kui kogukonnakogu või osavallakogu koos teenuskeskuse juhatajaga leiab, et vajadus lehe järele on olemas ning kohapeal korraldatakse lehe toimetamine, siis eraldab vallavalitsus selleks ka raha. Vallavalitsus ootab kogukonnakogu või osavallakogude seisukohti piirkondliku lehe kohta 29. jaanuariks.

4. jaanuaril ilmus esimene Saaremaa vallavalitsuse infoleht Saaremaa Teataja, mis jõuab koos maakonnalehega Saarte Hääl kaks korda kuus tasuta kõigisse Saaremaa valla postkastidesse. Lehes avaldatakse vallavalitsuse ametlikku infot, nagu istungite ülevaated, teavitavad artiklid, teated jm.