Saaremaa vallavalitsus teatas kirjas riigihalduse ministrile, et tuhandest pealinnast väljaviidavast riigiasutuste töökohast vaid kümne Saaremaale eraldamine ei täida eesmärki.





“Vajame vähemalt 40 töökohta,” märkis vallavanem Madis Kallas.

Tema sõnul on Saaremaal viimastel aastatel riigiametites toimunud hulgaliselt koondamisi, lisaks on täies koosseisus viidud Tallinna politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskus ning kaotatud riigiarhiivi Kuressaare osakond.

Kallase sõnutsi ei tohi unustada sedagi, et seoses Sõmera Kodu sulgemisega kaotab Saaremaal töö veel üle saja inimese.

Teistmoodi lähenemine



Kallase arvates tuleks Saaremaa eripärast tingituna läheneda riigi töökohtade võimalikule loomisele teistmoodi. Täiesti ühe valdkonna või ameti regiooni toomine oleks varasema kogemuse põhjal ebaefektiivne. Pigem võiks Saaremaale tuua mõne ameti väiksema struktuuriüksuse, osakonna jms või mõned töökohad kaugtööna.

“Nii näiteks võiks kaaluda tuua Saaremaale vähemalt osa veeteede ametist, mis paikneb praegu Tallinnas kahel erineval kinnistul, Koplis ja Lasnamäel. Saaremaal võiks edaspidi olla näiteks osa töökohti veeteede ameti navigatsioonimärgistuse osakonnast ja hüdrograafiaosakond,” tähendas Kallas, lisades, et oma profiili poolest sobiksid Saaremaale hästi ka keskkonna ja geoinfoga seonduvad töökohad.

Kallase sõnul ei tasu karta, et pealinnas töötavad inimesed ei taha Saaremaale tööle ja elama tulla. Vastupidi, Saaremaa valla töökonkursid on näidanud, et huvi siia elama asumise vastu on suur ja vald on palganud mitmed seni Tallinnas töötanud inimesed.

Kallas lisas, et vald on valmis riigiametite regiooni toomise protsessides kohapeal kaasa aitama. Näiteks koostatakse infoportaal “Ela, õpi ja tööta Saaremaal”, mille kaudu saavad inimesed informatsiooni saarel pakutavate teenuste kohta.

Tunnustas ühinemist



Eile riigihalduse minister Jaak Aabiga kohtunud Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et minister lubas Saaremaa töökohtade teemat vaadata veel põhjalikumalt ja kinnitas, et teeb seda ka kõigi teiste Eesti piirkondade puhul.

Kallase sõnul ütles minister, et kui mõni üksik töökoht sobiks oma olemuselt Saaremaale või kui sel kohal töötaja elab Saaremaal, kuid käib tööl Tallinnas, siis võiks see töökoht edaspidi asudagi Saaremaal, kui töö iseloom seda võimaldab.

“Samuti tunnustas Aab Saaremaa omavalitsuste edukat ühinemist ja soovis edu edasiste tegevuste elluviimisel,” lisas Kallas.

Samal teemal saatsid üleeile minister Jaak Aabile kirjaliku arupärimise vallavolikokku kuuluvad riigikogu liikmed Urve Tiidus ja Kalle Laanet.

Nad uurivad, kui palju töökohti on planeeritud viia Saare ja Hiiu maakonda ja kas on analüüsitud ametikohtade kolimise asemel kaugtöökohtade loomist, kasvõi osaliseltki. Kui seda on arutatud, siis milliste asutuste puhul ja millal oleks valitsusel võimalus seda rakendada, küsivad saadikud.