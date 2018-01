Õigus oli neil, kes Saaremaa valla loomisel ennustasid, et uue valla töötajaskonna palkadeks hakkab kuluma “päris kena kopikas”. Nii see tõesti on: palkade osakaal moodustab valla põhitegevuse kuludest koguni 63,4%. Noore valla puhul on see näitaja märgatavalt priskem, kui oli Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas.



Nii mõnegi omavalitsustegelase töötasu tundub tavalise saarlase seisukohast üüratu kõrge ning ametnike palgad enam kui kopsakad. Ning niimoodi arvajate jaoks pole see, et “vald ise ka suur” just kuigi veenev põhjendus.

Seda, et vallas makstavad palgad on Saaremaa mõistes “üsna korralikud”, möönis ka volikogu rahanduskomisjoni esimees Jaanus Tamkivi, põhjendades olukorda töötajate poolse palgasurvega.

Mis otsustatud, see otsustatud?