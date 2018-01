Kevadel saab Soobiku avastusterajal parvesõitu

MTÜ Pihtla Lapsed avab kevadel koolimaja lähedal Soobiku avastusteraja, kus saab kõndida sildadel ja sõita parvega.



Kui mullu kevadeks valmis MTÜ-l Pihtla lasteaed-algkooli õuel kaks seiklusrada, siis praegu käib ettevalmistus koolimaja lähedal asuva Soobiku avastusteraja avamiseks.

“Kõik välitööd veel päris valmis ei ole, kuna vihmane sügis oma vihmadega ei ole ehitustöid märgalal just soosinud,” tõdes MTÜ juhatuse liige Katrin Kalle. “Kuna üleujutused muutsid pisut meie ajagraafikut, läheb raja lõpliku valmimiseni ja avaürituseni veel kolm-neli kuud aega.”

Rada, mis saab alguse Püha kiriku juurest, kulgeb Soobiku saarele ja sealt edasi Räimaste teeni. Et saarele pääseda, on uuendatud kaks silda. Soobikust Pihtla koolimaja poole saab veetakistuse ületada parvega. “Selleks, et vesi oleks parvega liikumiseks piisavalt sügav, tuli parve sõiduala sobivaks kohendada,” ütles Kalle.

Soobikusse tehtud rada on juba ka testitud – isadepäeva puhul korraldatud matkal.

Avastusteraja loomiseks toetati MTÜ-d Pihtla Lapsed LEADER-meetmest 24 696,61 euroga. Omaosaluseks vajaliku summa sai ühendus kokku liikmemaksudest ja Pihtla valla tegevustoetusest.

Praegu käib meeskonnatöö siltide, tegevuste kirjelduste ja kaartide koostamise kallal. “Loodetavasti jõuame kõik kevadeks kenasti korda ning saame avada meie piirkonna elanikele ja külalistele toreda paiga looduses askeldamiseks,” lausus Katrin Kalle.