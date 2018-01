Mälutreener rääkis väärikatele mälust ja tähelepanust (GALERII)

Eile Kuressaare väärikate ülikoolis esinenud koolitajale ja mälutreenerile Tauri Tallermaale ei ole eakas publik sugugi võõras.





Tallermaa on esinenud varem Türil väärikate ülikoolis, samuti eakate pansionaadis Viimsis. Aga kõige rohkem tuntakse teda kindlasti ETV saatest “Prillitoos”, mida eakad usinasti vaatavad.

Pärast Tallermaa viimatist eetris olekut tuli talle juba paari tunni pärast kiri Läänemaalt, kuhu ta kevadel esinema kutsuti. “Mõne jaoks piisab sellest, et on korra kunagi eetris näinud,” muigas mälutreener.

Kuressaare loengute teema ja sisu kohta ütles Tallermaa, et loomulikult tuleb lähtuda publikust. Tund pärast väärikate ülikooli loengut oli tal esinemine õpilaste ees ja need kaks etteastet ei olnud päris ühesugused.

“Teismelisele läheb paraku suhteliselt vähe korda, mis tema ajuga toimub. Teda see lihtsalt hetkel ei huvita. Kui sa räägid eakatega, siin neid huvitab asi väga,” nentis Tallermaa. Aga eakatega on paraku nii, et tuleb suuresti leppida sellega, mis on, kuna masinavärk on juba nii korralikult välja töötatud ja seda muuta on päris raske.

“Eks ta mõnes mõttes lohutamine ole. Mäluga on ju inimesel iseenesest kõik hästi. Millega tuleb hakkama saada, on tähelepanu. Kui selle juures on teada, mis on takistavad tegurid ja kuidas neid vähendada, siis on võimalik ka vanemas heas väga hästi hakkama saada,” rääkis Tallermaa.

Kogemus väärikate ülikoolist ütleb mälutreenerile, et seal osalevad inimesed on asjast tõsiselt huvitatud, kuulavad ja mõtlevad kaasa.