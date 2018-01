Pihtlas elav Grete Põldemaa pakub lemmikloomade hoiuteenust nii omaenda kui ka loomaomaniku kodus.





“Idee sellist teenust pakkuda sündis vajadusest,” ütles Põldemaa. “Mul endal on olnud tarvis, et keegi mu äraolekul mu lemmikuid hoiaks, samuti on sellist abi vaja olnud sõpradel-tuttavatel.”

Põldemaa sõnul oli üks põhjuseid ka see, et talle meeldib loomadega tegeleda – ta käib koos oma koeraga koerteklubis Aktiiv agility´t harrastamas.

Kui seni on Põldemaa hoolitsenud oma tutvuskonna loomade eest, siis nüüd otsustas ta asja laiemalt ette võtta ja tasulist hoiuteenust pakkuma hakata.

“Vajadus sellise teenuse järele on päris suur,” märkis ta. “Alati ei saa ju kodust ära sõites looma kaasa võtta või näiteks oma vanemate juurde jätta,” tõdes Põldemaa. “Samuti pole iga kord, kui puhkusele minna või tööasjus ära sõita, oma tuttavate seast võtta inimest, kes seni looma eest hoolitseks.”

Lisaks koertele-kassidele lubab Põldemaa hoolitseda ka näiteks näriliste, akvaariumikalade ja lindude eest. Ta kinnitas, et ei kohku tagasi ka siis, kui kellegi lemmikloom on näiteks madu või tarantel. “Kindlasti peaksime enne, kui loomaomanik ära sõidab, temaga kohtuma ja üle rääkima, kuidas tema lemmiku eest hoolitseda tuleb,” lausus Põldemaa.

Koertele on Põldemaa valmis pakkuma ajutist majutust ka oma kodus. “Tahavad ju koerad rohkem hoolt ja tegelemist kui kass,” tähendas ta, lisades, et saab oma kodus pakkuda koertele mugavat, turvalist ja tubast majutust, pikemaid jalutuskäike ja energilisematele vajadusel treeningut. Korraga on ta valmis oma hoole alla võtma kuni kaks võõrast koera.

Grete Põldemaal endal on kodus Ungari lambakoer ehk mudi, kass ja seitse kana.