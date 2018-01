Riigikogus moodustati saarte sildade toetusrühm, mille esimeheks valiti Kalle Laanet.



“Ühenduse eesmärk on toetada Eesti saarte igakülgset ühendatust,” ütles toetusrühma esimees Kalle Laanet.

“Taas on päevakorral ühe teemana Saaremaa sild – üle Suure väina Muhu saare ja Mandri-Eesti ühendamine. Püsiühenduse rajamine oleks oluline samm nii saarte elanike kui ka külaliste paremaks liikumiseks,” märkis Laanet.

Laaneti sõnul on nüüd idee lauale käinud tublid Eesti ettevõtjad, kelle soov on teises etapis ehitada sild Hiiumaa ja Saaremaa vahele. “Ka riigikogus on mitmed saadikud, kes seda ideed igakülgselt toetavad,” ütles esimees.

“Loodud toetusrühm ei piirdu oma tegevuses ainult selle valdkonnaga, vaid peab oluliseks igakülgset ühendatust. Eesti saartele on oluline nii transpordi sujuv toimimine kui ka kaasaegse infoühiskonna vajadustele vastava internetiühenduse olemasolu,” lausus Laanet.

Toetusrühma kuuluvad Kalle Laanet, Arto Aas, Urve Tiidus, Keit Pentus-Rosimannus, Lauri Luik, Kristen Michal, Laine Randjärv, Liina Kersna, Enn Eesmaa, Kalle Palling, Hannes Hanso, Raivo Aeg, Hardi Volmer ja Tarmo Kruusimäe.