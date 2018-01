Tele2 kliendistatistika järgi paistsid saarlased möödunud aastal silma selgelt aktiivsemate helistajatena kui aasta tagasi. Mullu kasutas saarlane keskmiselt telefonis ja arvutis kokku 67 gigabaiti internetti, rääkis mobiiltelefoniga 69 tundi ja saatis 250 SMS-i.



Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on saarlaste kõnede mahu suur kasv tõeline üllatus. Ta lisas, et aastaga on saarlased hakanud rohkem helistama ja sõnumeid saatma ning ka mobiilse interneti kasutamine näitab tõusutrendi.

“Kui interneti kasutamise edetabeli tipus troonisid möödunud aastal napilt meesterahvad, siis SMS-ide ja kõnede rekordid kuulusid Saaremaal õrnemale soole,” ütles Aron.

“Saaremaa innukaim mobiiltelefoniga helistaja oli naisterahvas, kes möödunud aastal rääkis kuus telefoniga ligi 6,5 tundi. Võrreldes aastatagusega on saarlased tehtud kõnede mahtu kahekordistanud. 2016. aastal oli vastav tundide arv kolm.

Saaremaa agaramad sõnumisaatjad olid samuti õrnema soo esindajad, saates kuus keskmiselt 22 SMS-i. Aktiivsemad netis surfajad olid seevastu meesterahvad,” rääkis Aron.