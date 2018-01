Saaremaa vallavalitsuse plaan rajada koos riigigümnaasiumiga kesklinna staadioni asemele majale uus ja paremat ligipääsu võimaldav juurdeehitis leiab spordiringkondades vastuseisu.





Riigigümnaasiumi detailplaneeringu eskiisi 8. jaanuaril toimunud avalikul arutelul pani vallakodanik ette kaaluda ühe võimalusena seda, et võtta riigigümnaasiumi asukohana kasutusele täiskasvanute gümnaasiumi taga asuv staadion.

“Seisukoha kujundamiseks kuulame praegu ära erinevate huvigruppide arvamusi ja ühtegi sellekohast otsust veel tehtud pole,” ütles vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Margit Kõrvits.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et kindlasti ei ole see teema, kui kusagil uut sportimisvõimalust juurde ei tekitata. “Aastaid on räägitud, et Saaremaa suurimal koolil peab olema oma korralik staadion, mis on olnud ka üks riigigümnaasiumiga seotud arutelude objekte,” selgitas ta. “Samuti on soov luua kunstmuruväljaku ja selle otsas asuva muruväljaku kasutajatele riietumis- ja pesemisvõimalused. Üks lahendus olekski see, kui rajada kooli staadioni ja väljakute vahetusse lähedusse ühine olmehoone, millega saaksid need vajalikud tingimused täidetud.”

Vajadus toimiva staadioni kaotamiseks tekkis uue planeeringu koostamisel, mille järgi ehitatakse riigigümnaasiumi maja praeguse Kaitseliidu hoone kõrvale. Planeeringuga soovitakse hoonele praeguse staadioni poole saada esinduslikku vaadet ja paremat logistilist lahendust, sest ümbritsevad tänavad on kitsad ja normaalse liikluse korraldamine keeruline. Sellele probleemile juhtisid vallavalitsuse tähelepanu ka naabrusse jäävate tänavate elanikud.

Päris ilma sportimisvõimalusteta ala siiski ei jääks ning arhitektide koostatud kavandi järgi tuleks üle staadioni kulgeva sissepääsutee kõrvale üks välisväljak korvpalli, jalgpalli või rannavolle mängimiseks. Võimalik, et koha leiab ka välijõusaal. Samasse jääb perspektiivis spordisaali ehitamine praeguse Kaitseliidu hoone kohale.

Saaremaa spordiliidu juhatuse esimees Kalev Kütt ütles, et sportlaste esindusorganisatsioon on vallavalitsuse plaanidele vastu. Väljakut mängudeks kasutanud jalgpallurid on aga kavaga nõus.

“Lisaks kõigele muule on staadion olnud alternatiiv erinevate koolide vaheliste võistluste läbiviimiseks. Kui tahame anda viiesajale gümnaasiumi õpilasele kvaliteetset haridust, siis ilma staadionita ei ole võimalik korralikku kehalise kasvatuse tundi läbi viia. Tunnid siseruumides ei asenda kindlasti tegevusi väljas,” rääkis Kütt.

Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et kahjuks on tekkinud üsna kummaline olukord, kus riigigümnaasiumi rajamise nimel soovitakse lammutada muru kvaliteedilt ja suuruselt maakonna teine staadion ning seda olukorras, kus tegelikult ei ole veel ühtegi staadionit suudetud lõpuni ehitada (linnastaadionil puudub siiani tribüünihoone).

“Üle öö on tekkinud äkki suurel hulgal “spordi asjatundjaid”, kelle arvates on staadioni lammutamine maineka gümnaasiumi rajamise nimel täitsa mõistlik idee!” tõdes Mäetalu. “Saaremaa spordikool on kesklinna staadioni haldaja ning kui omanik otsustab selle lammutada, siis on see nende otsus. Isiklikult olen sellises asukohas ja sellises seisukorras oleva staadioni lammutamise vastu ning argumente selleks on mitme lehekülje jagu.”

Mati Mäetalu tõi välja asjad, mis peaksid enne staadioni lammutama hakkamist tehtud olema: linnastaadionile on rajatud vajalike olmeruumidega tribüünihoone, KG staadion on renoveeritud, kunstmurustaadioni taga asuvale alale on rajatud uus loodusliku muruga jalgpalliväljak, jalgpalliväljakute juurde on rajatud pesemisvõimalustega riietusruumid. Kui eelnimetatu suudetakse ellu viia, siis soovib ta riigigümnaasiumi rajamisel Garnisoni tänavale edu.

Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak ütles, et vallavalitsus küsis jalgpalliliidu arvamust riigigümnaasiumi ehitamise kohta umbkaudu kaks nädalat tagasi.

“Võtsime kohe ühendust FC Kuressaare jalgpalliklubiga ja jõudsime järeldusele, et pikemas perspektiivis on mõistlik koondada jalgpalli treeningvõimalused ühte kohta – praeguse kunstmuruväljaku juurde,” rääkis ta. “Seal on potentsiaali vähemalt kahe täiendava treeningväljaku ja kogu kompleksi teenindava hoone rajamiseks ning pikemas perspektiivis võiks sinna tekkida ka kuppelhalli võimalus. Sellest lähtuvalt ja neil eeldustel toetame riigigümnaasiumi rajamist praeguse kesklinna staadioni kohale.”