Töötukassa tunnustas parimaid partnereid

Eesti töötukassa tunnustas eile juba kuuendat korda tööandjaid ja partnereid, kellega nad on teinud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel.



Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. Saare maakonnast läksid tänavused tunnustused Kuressaare haiglale ja Tepcomp OÜ-le.

Esimene neist kuulutati aasta koostööpartneriks, teine aasta parimaks tööandjaks. Kuressaare haigla on väga teadlik töötukassa võimalustest, on kasutanud erinevaid teenuseid töötajate värbamiseks ja on alati valmis andma konstruktiivset tagasisidet. Haigla on töötukassa andmeil sotsiaalselt vastutustundlik tööandja, kes pakub tööd ka vähenenud töövõimega inimestele.

Samuti on Kuressaare haigla tihti esindatud tööandjate teabepäevadel ning 2017. aastal osalesid nad Saaremaa töö- ja karjäärimessil. Alates jaanuarist 2017 on haigla töötukassa partner ka tööalase rehabilitatsiooni teenuse pakkujana.

Mis puutub Tepcompi, siis neli aastat tagasi laienes Soomest Kuressaarde üks pisike ettevõte, kus töötas algul vaid kaks inimest. Nüüdseks on seda arvu kasvatatud aga hoolega ja praegu töötab ettevõttes üle 45 inimese. Töötukassa koostöö ettevõttega algas, kui ettevõte saarel alustas.

Nad on head partnerid – kasutavad aktiivselt töötukassa teenuseid ning annavad meeleldi tagasisidet nii töötukassa klientide kui ka teenuste kohta, kirjeldas töötukassa. Mullu osales firma samuti Saaremaa töö- ja karjäärimessil.

Ettevõttel on läinud nii hästi, et ruumid hakkavad neile kitsaks jääma, töötajaid värvatakse üha enam juurde ja seda koostöös töötukassaga.

Töötukassa aitas 2017. aastal tööotsingutel 83 594 inimest üle Eesti. Neil oli vahendada 57 000 tööpakkumist, mis on läbi aegade suurim arv vahendatavaid töökohti.