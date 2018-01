Saaremaa valla eelarvest kulub sel aastal personali ülevalpidamiseks koguni 63,4 protsenti, mis ületab tavapärast normi suurelt.

Näiteks oli Kuressaare linna eelarves sama näitaja ligikaudu 58% ja Lääne-Saare vallas alla 50%.

“See kulu võiks olla madalam,” kinnitas volikogu rahanduskomisjoni esimees Jaanus Tamkivi. Ta loodab, et kui vald korralikult “ree peale” saab, läheb kulu väiksemaks.

Tamkivi lisas, et vallas makstavaid Saaremaa mõistes üsna korralike palku arvestades võis suurt personalikulu eeldada, kuid sellele pidanuks ehk juba varem jõulisemalt reageerima. “Kuid mis on otsustatud, see on otsustatud,” tõdes Tamkivi.

Rahanduskomisjonis teema tõstatanud volikogu liige Andres Tinno ütles, et teda selline kulu häirib: “Vallamajas oleks nagu enampakkumine toimunud, kus lahkelt pakuti erinevaid palkasid.” Ta lisas, et samas nende numbrite kokkulöömisega keegi vist eriti ei tegelenud ja protsessi kontrolli all ei hoitud. Tinno tegi ettepaneku, et vald peaks eelarves personalikulude osa hoidma 58% juures.

Andres Tinno tõi välja ka selle, et samuti on suured valla üldvalitsemiskulud, mis küünivad üle 14% kuludest. Mõistlik määr oleks 12%, hea, kui alla 10%. Ka selle kohta arvas Tamkivi, et kulud võiksid olla madalamad.

Komisjoni esimehe sõnul on see number tingitud vahest sellest, et sisuliselt võeti kõikide seniste omavalitsuste majapidamine üle ja pandi kokku. Tulevikus tuleb seda hakata harutama ja vähendama.

Saaremaa valla 2018. aasta eelarve maht on 53,4 miljonit eurot ja selle esimene lugemine toimub nädala pärast volikogu istungil.