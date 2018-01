Ümberehitusele kulunud investeeringud ja edukad ümberkorraldused tõid Auriga keskusele tiitli “Kuressaare linna aasta tegu 2017”.

“Projekti arendades ei tulnud me sellise võimaluse pealegi, aga kuna me kohalike elanike huve arvestades seda kõike korraldasime, siis on meie tegevus end ilmselt õigustanud,” ütles Auriga keskuse arendusjuht Kristjan Maaroos.

Samas tõdes Maaroos, et keskuse üürnikele oli 2017 seoses ümberehitusega keeruline, sest alles aasta teises pooles saadi sellega enam-vähem valmis. “Aasta viimased kuud ja jõulud näitasid, et muudatused on ennast õigustanud, külastatavus on suurenenud ja üldiselt läheb hästi,” märkis ta, lisades, et kasv on olnud viimastel kuudel 15–20 protsenti ehk suurusjärgus 10 000 inimest kuus rohkem.

Uuendustest on nii omanikele kui ka külastajatele teinud kõige suuremat rõõmu Apollo kino ja kaupluse H&M lisandumine. Mingit konkreetset uuringut pole küll tehtud, aga inimestelt saadud tagasiside on olnud positiivne.

Kristjan Maaroosi sõnul äratas kino kindlasti Auriga tagumise osa ellu ja andis kogu keskusele uue sisu. “Eks ka H&M tulek andis väga palju juurde, sest seda ei oodanud ilmselt keegi, et see pood ka Saaremaale laieneb,” tunnustas arendusjuht eduka firmamärgiga poe avamist.

Ümberkorraldused Auriga keskuses pole siiski veel lõppenud, sest mõned poepinnad on vaja veel täita. Kristjan Maaroos ütles, et äritsükkel on Saaremaal ikka niimoodi, et uued firmad tahavad tulla enne suveperioodi ja sellesse kõige magusamasse aega. Seepärast toimuvad mõned avamised ilmselt kevadel, kuigi vakantsus on kogu keskuse osas vaid mõne protsendi piires täitmata. “Konkreetseid uusi nimesid ei hakka veel välja käima, kuna asi on kokkuleppe tasemel ja allkirjad pole lepingutel all,” märkis ta.

Kõik uued tulijad peavad antud formaadi sisse ära mahtuma, sest ehitustegevust ja keskuse laiendamise plaane praegu pole. “Vaatame tulevikku ja mõtteid on igasuguseid,” tunnistas Kristjan Maaroos. “Esmalt püüame keskuse olemasolevas mahus käima saada ja siis saab jälle edasi vaadata. See sõltub paljuski omanike soovidest ja investeerimisvalmidusest. Kuressaares on kaubandus- ja kinnisvaravaldkonnas seoses kesklinna ümberkujundamise ja arendamisega muudatused üldiselt alles ees.”

