Eesti jõukaim investor on Sven Lennart Alpstål

Aasta jõukaima investori tiitli napsas juba kuuendat aastat järjest endale meedia suhtes tagasihoidlik Sven Lennart Alp­stål, kelle varandus kasvas miljoni võrra, 15,5 miljoni euroni.



Investorite TOP-i koostav Äripäev tõi välja, et Saaremaal Luksusjaht AS-i vedav Alpstål on investeerinud suures mahus peaaegu pooltesse Tallinna börsiettevõtetesse. Alpståli suurim positsioon on pargitud Tallinkisse.

Kuna aktsia on viimase 12 kuuga rallinud tervelt 35 protsenti, võib investor rõõmust käsi hõõruda. Aktsiaid hoiab Alpstål nii eraisikuna kui ka ettevõtte nime all. Viimasest vähendas ta oma osalust ligikaudu 0,78 protsendi pealt 0,75 protsendile.

Tõenäoliselt ajendas just aktsiahinna suur tõus rootslast kasumit võtma: möödunud aasta novembris müüs ta ettevõtte alt 55 000 aktsiat, sellest asjast saati on ta oma aktsiapakki järk-järgult veel 145 000 aktsia võrra kergendanud.

Lisaks on tal võimas osalus Nordeconis, Tallinna Kaubamajas ja Olympic Entertainment Groupis. Väiksema rahaga on ta panustanud ka kõva tõusu teinud PRFoodsi aktsiasse ja languses Baltikasse.

Tabelis on sees ka pangajuht Erkki Raasuke, kes platseerus 73. kohale. LHV Group´i aktsiate omaniku portfelli väärtus on 810 600 eurot.

Samuti leiab tabelist Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimehe Kalle Koovi, kellele kuulub ettevõte nimega Haldusvara OÜ. Tabelis on ta 80. kohal ja tema portfelli väärtus on 732 800 eurot. Portfellis on tal seejuures LHV Group’i, Tallinna Kaubamaja, Tallink Grupi, EfTEN Real Estate Fund III, Olympic Entertainment’i ja Ekspress Grupi aktsiaid.