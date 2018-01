JUHTKIRI: Mees, hooli oma tervisest

Võrreldes aastate taguse ajaga räägitakse üha rohkem meeste tervisest ning sellest, et tugevam sugupool peaks endale rohkem tähelepanu pöörama. Naistega võrreldes, kellest (loodetavasti) enamik kohusetundlikult tohtrite juures kontrollis käib, pole mehed ju sugugi nii usinad seda tegema.



Ehk ei olegi nii vale arvamus, et hoopis suuremat tähelepanu kui endale pöörab mees oma neljarattalisele sõbrale. Kui autol midagi logisema hakkab, tuleb ruttu midagi ette võtta – kas ise viga parandada või masin teenindusse viia. Kui aga omaenda tervis käest läheb, siis “tõeline mees” tohtri juurde ei kipu. Pigem ootab, et tervisehäda ise üle läheks. Arsti juurde minnakse viimases hädas. Siis aga võib olla juba hilja.

Statistika järgi haigestub Eestis eesnäärmevähki üks mees viiest. See on muret tekitavalt suur number. Kui paljud mehed teavad aga näiteks seda, et lihtne vereanalüüs, PSA-test aitab eesnäärmevähile jaole saada, kui see veel edukalt ravitavas staadiumis on?

Õnneks on meeste terviseteadlikkus kasvamas, sellest annab tunnistust mobiilse androloogiakabineti populaarsus – järgmisel nädalal Kuressaarde saabuva “eesnäärmebussi” vastuvõtuaegu jätkus vaid kiirematele.