Sel nädalal alustatud Kuressaare keskväljaku projekteerimis- ja ehitushanke kohaselt peaksid tööd tehtud ja üle antud olema ühe aasta ja kaheksa kuu pärast.



Euroraha toel uuendatava keskväljaku tööde eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta 3 250 000 eurot. Uuendamise aluseks on arhitektuurikonkursi võidutöö “Vaip”, mille taga on arhitektid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik.

Projekteeritav ja ehitatav ala algab Tallinna ja Torni tänava ristmikust ning lõpeb Lossi ja Pargi tänava ristmikuga. Ala sisse jäävad keskväljak ning raekoja-tagune ala ja Raekoja tänav kuni Rae kaupluseni ning turuhoone-esine ja -tagune plats kuni Kiriku tänavani.

Oodata on ka võimalikke huvitavaid leide. Nimelt on seatud tingimus, et keskväljakul tuleb teostada asfaldi all peidus oleva munakivikatendi uurimiseks arheoloogilisi töid. Katendit on eeldatavasti 1400 ruutmeetrit. See dokumenteeritakse ja võetakse üles. Munakivid kasutatakse ära Kuressaare linna teistel objektidel.

Tööd peaksid algama juba sel kevadel ja esimese asjana peaks töösse minema Torni tänava ristmiku katendi ehitus. Seejärel tehakse turismihooajaks paus ja alustatakse suurejooneliselt taas sügisel. Enamik töid peab valmis olema 1. juuniks 2019 ja objekti lõplik üleandmine toimub 28. septembril 2019.

Hanke pakkumisi oodatakse 13. veebruariks.