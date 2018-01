Esimest korda ei suutnud Saaremaa turismiorganisatsioonid sel aastal messile minna ühtse esindusega. Helsingis toimuval Põhjamaade suurimal turismimessil Matka on eraldi boks nii Visit Saaremaal kui ka SA-l Saaremaa Turism.





Suuremat hulka Saaremaa ettevõtjaid esindav Visit Saaremaa koondab oma boksis viis turismiettevõtet ja erinevate saaremaiste toidutootjate esindajaid. Soomes on kaasas ka veel ehitatava Thule Koja esindaja ja uus reisikorraldaja GLU[U], kes spetsialiseerub Saaremaa toidureisidele.

Visit Saaremaaga messile läinud Kristina Mägi (fotol) sõnul oli neljapäev kutsetega ja reedel tehti uksed lahti külastajatele. Mägi sõnutsi on vestlustes popid teemad olnud endiselt Muhu, ooper ja golf.

“Sillast olen paaril korral rääkinud,” märkis Mägi, viidates, et siinsed uudised on leidnud kõlapinda ka mere taga. Hästi suurt huvi tuntakse tema sõnul ka toiduturismi vastu. See paistis eriti silma suurel meediaüritusel, kus selleteemalisi küsimusi esitati.

Saarlased on toidu peale mõelnud, sest esmakordselt on koos turismiettevõtjatega messil ka Saaremaa toidutootjad.