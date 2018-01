Möödunud aastal kasvatasid Tuule Grupis kõige enam käivet põllumajandusega tegelevad ettevõtted – pea 60 protsenti. Puitmajade tootmisega tegeleva ettevõtte Saare EREK käive kasvas üle 20 protsendi.



Grupi keskmine käibekasv on esialgsete andmete põhjal eelmise aastaga võrreldes 14–15 protsenti.

Tuule Grupi asutaja Vjatšeslav Leedo (fotol) sõnul jõudsid eelmisel aastal lõpule ümberkorraldused, mis tuli grupis teha seoses mandriühenduse korraldamise lõpetamisega. “Suur osa tublidest töötajatest, kelle olime sunnitud praamide opereerimiselt koondama, on tänaseks jõudnud tagasi gruppi teistele positsioonidele,” selgitas Leedo.

Leedo sõnul sai vabanenud ressursid, nii inimeste vaimse potentsiaali kui ka rahalised vahendid, suunata valdkondadesse, kus majanduskasv on soodsa pinnase loonud, ja nagu käibekasv näitab, on see valik end õigustanud. “Tuule Grupp ei ole olnud kunagi tugevam kui praegu,” kinnitas Leedo.

Laevanduses on Tuule Grupil sel aastal plaanis vastu võtta väljakutsed nii kauba- kui ka reisijateveo valdkonnas. “Saarlased on ühtehoidev rahvas ja plaanis on seljad kokku panna saarlaste toodangu otsevedudeks meritsi põhja- ja läänesuunal,” selgitas Leedo. “Ka mandri ja saarte omavahelises ühenduses on uusi tuuli puhumas ning Saaremaa Laevakompanii edulugu ja kompetentsus teevad Tuule Grupist kindlasti ühe väga tõsise kaasarääkija kõikvõimalikes arengutes.”

Tuule Gruppi kuulub 24 ettevõtet ja grupis töötab üle 700 inimese.