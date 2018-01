Eesti taimekasvatuse instituudi uuring PRIA võrdlushindade kataloogist peab selle peamiseks probleemiks tehnikat mittetundvaid sisestajaid.



Masinad sisestatakse kataloogis valesse alam­gruppi või ei sisestata vajalike tehniliste näitajate väärtusi, osutab teadlaste ülevaade. Seevastu tehnikatundjad sisestavad vajaliku lisainfo piisava detailsusega, mis lubab järeldada, et väga palju loevad ikkagi kogemus ja tehnikaharidus.

Samuti on probleemiks põhjendamatult kõrge hinnaga tooted, mille kohta enamasti ei esitata ka selgeid põhjusi, miks maksab toode sama funktsionaalsuse juures analoogsest kolmandiku võrra enam. Säärast käitumist võib pidada hinnamanipulatsiooniks, mille eesmärk on saadava toetuse määra kunstlikult suurendada. Alust selleks väiteks annavad toetuse väljamaksed, kus analoogne seade on müüdud valideerimisprotsessis kasutatud võrdlushinnaga täiesti võrreldava hinnaga, aga võrdlushindade kataloogi esitatud soetusmaksumus ületab seda tunduvalt. Kuna investeeringutoetuse näol on tegemist avaliku raha jaotamisega, kehtivad siin küllalt karmid reeglid ja seetõttu tuleb menetlemisel järgida ranget joont, leiavad teadlased.

Uurimus toob välja ka põllumajandustehnika müüjate mure, et toetust taotlevad kliendid ei pöördu enne masina või seadme valimist võimaliku müüja poole. See võib kaasa tuua olukorra, kus hiljem toetusobjekti ostma minnes selgub, et sellist toodet Eestis enam ei müüdagi. Võrdlushindade kataloog ei ole müügikataloog ja seal kajastatud tooted ei pruugi kõik alati enam müügis olla. Seepärast on oluline enne taotluse esitamist veenduda, et valitud objekt oleks ka ostuhetkel saadaval.

Mobiilsete põllumajanduslike masinate ja seadmete võrdlushindade kataloog võeti Eestis kasutusele 2015. aasta algul ja seda kasutatakse investeeringutoetuste taotlemisel. Kataloogis näidatud käibemaksuta hind ei määra konkreetse kauba müügihinda, vaid kõrgeima maksumuse, mille ulatuses PRIA saab määrata investeeringutoetust. Tehingud ostja ja müüja vahel toimuvad vastavalt nendevahelisele kokkuleppele ja konkreetse masina täpsele spetsifikatsioonile.