Doktor Ojar Eerik: Saaremaa mehed arsti külastada ei karda

Saarlastegi hulgas on levinud arvamus, et mehed lähevad tohtri juurde oma haiguse vastu abi otsima nii-öelda viimasel minutil, siis, kui valud on muutunud väljakannatamatuks. Kogenud tohter, aastaid erakorralise meditsiini arstina töötanud Ojar Eerik lükkab selle arvamuse ümber.





“Mehed hoolitsevad oma tervise eest küll. Ei saa öelda, et arsti juurde tulevad nad siis, kui valu on väljakannatamatuks muutunud, et enam edasi elada ei saa,” tõdeb doktor Eerik. “Kui rääkida aga vähihaigustest, siis diagnostika on tasemel, perearstid teevad uuringuid ja profülaktilises mõttes kõik toimib,” teab doktor oma kogemustest öelda.

Tagasihoidlikud mehed



Erakorralise meditsiini osakonnas ehk EMO-s töötamise aeg on doktor Eerikule näidanud, et vältimatu abi saamiseks pöörduvad haiglasse ennekõike need mehed, kes on sattunud avariisse või tööõnnetusse.

“Küllap nii mõnigi naine on oma kaasa tervislikku seisukorda hinnates otsustanud mehe EMO-sse saata. Siin saame patsientidele ööpäevaringselt abi anda,” räägib EMO vanemarst.

Doktor Eeriku kogemuste põhjal võib öelda, et talvel juhtub meestega traumasid vähem. Kevadel, suvel ja sügisel, kui mehed kasutavad rohkem mehaanilisi tööriistu, juhtub nende käsitsemisel ka õnnetusi enam.

Palju on räägitud eesnäärmevähist ja teistest nn meestehaigustest, aga kui rääkida vähktõvest laiemalt, siis millised on tohtrite tähelepanekud näiteks kopsuvähki haigestunute kohta?

