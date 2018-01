MARGIT KÕRVITS: Saaremaa kasvas südame külge

Erepunane huulepulk, kahused blondid lokid, trendikad prillid ja nakkav naer. Lisame sõrmeotsaga vürtsi: linna popim kohv, Harry ja armastus vintage’i vastu, ning on selge, et see lugu on Margitist, Kõrvitsa Margitist. Pealinna hipsterite mekast Kalamajast pärit vahvast naisest, kes unistas end Saaremaale.





Margit (51) üldjuhul teeb ja jõuab ja siis teeb veel. Korraldab, kohvitab ja genereerib. Vahel teeb pannkookide küpsetamise asemel lollusi ka. Koos lastelastega. Sest milline vanaema see vahel ei vigurdaks.

Loetud nädalad tagasi avastas ta end aga seni tundmatutest vetest. Jaanuari algul koitis tal esimene päev “mugavustsoonist väljas” ehk siiani endale ise töid organiseerinud naisest sai äkki ametnik. Uhiuue Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja.

Töö, mida ei mõelnudki välja



“Mina ja ametnik..,” ütleb ta ise ja ühmab siis, et kui keeruline see ikka olla saab. Ta möönab, et kui oled enne 20 aastat asjatanud eraettevõtluses, siis seal liiguvad asjad ilmselt kiiremini tõesti. Aga praegu on veel sisse­elamisaeg ka. Küll tempo tõusta jõuab. “See töökoht on selline, mida ma pole ise kodus välja mõelnud. See oli juba välja mõeldud,” nendib ta…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.