Sajandi jagu hiljem loodavad sajad tuhanded prantslased, et Venemaa heastab vana ülekohtu ja tasub tsaariaegsed võlad. Kogu sellest loost kirjutatakse Prantsuse rahvusvahelise leviga avalik-õigusliku raadiojaama Radio France Internationale (RFI) veebilehel ilmunud artiklis.





Ligi 400 000 prantslast nõuab, et Vene riik ostaks neilt välja tsaariaegsed võlakirjad, mille koguväärtus võib praeguses vääringus küündida kuni 30 miljardi euroni.

Vaatamata sellele, et 1990. aastatel üsna pea pärast Nõukogude Liidu lagunemist sõlmisid Venemaa ja Prantsusmaa kokkuleppe, mille kohaselt Venemaa kustutas kunagise Vene impeeriumi võlad, on Prantsusmaa investorid, õigemini nende järeltulijad seisukohal, et teema pole sugugi veel suletud. Võlakirjade omanike sõnul on Vene riik pankrotist veel kaugel.

Ajalooline taust



Et kujunenud konfliktist õigesti aru saada, tuleb veidi valgustada selle ajaloolist tausta. 19. sajandi teisel poolel käivitas toonane Tsaari-Venemaa ulatusliku majanduse reformimise. Sel eesmärgil võeti aastakümnete vältel Lääne-Euroopast, peamiselt liigkasu võtmisega tegelevalt Prantsusmaalt ulatuslikke laene.

Kui aga enamlased Venemaal 1917. aastal võimu haarasid, keeldusid nad kategooriliselt tsaarivalitsuse võlgu maksmast. Vastavale otsusele kirjutas enamlaste liider V. I. Lenin alla täpselt sada aastat tagasi 1918. aasta jaanuaris…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.