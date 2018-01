Salme eilsel osavallakogu koosolekul oli üks päevakorrapunkt endise Salme valla ehitus- ja maanõuniku Jüri Kluge avaldus. Nimelt on ühtlasi Salme katlamaja haldusfirma OÜ Salme SVK nõukogu esimees olnud Kluge avaldanud soovi, et ta esimehe kohalt vabastataks.



Salme osavallakogu esimehe Andrus Rauna sõnul jäi Jüri Kluge tegelikult lihtsalt pensionile ja kõnealuse kohalt vabastamise avalduse tegi ta Saaremaa vallale. ”Meile, osavallakogule, tuli see lihtsalt teadmiseks,” märkis Raun.

Uue nõukogu esimehe esitab Salme SVK-le tema sõnul Saaremaa vallavalitsus.