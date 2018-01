Nädalavahetusel juhtus liiklusõnnetus Kuressaares Talve ja Kaevu tänava ristis, kus 18-aastane joobetunnustega noormees sõitis BMW-ga sisse peateel liikunud Volkswagenile. Õnneks said kokkupõrkes enim kannatada autod, mitte inimesed.





“BMW tuli veski poolt ja juht ilmselt ei märganud stoppmärki, arvas, et on peateel. Meie tulime Talve tänavat pidi Roomassaare poolt. Muidu ikka näed, et auto ristmikule läheneb ja tavaliselt võtab see auto ka hoo maha. Seekord oli nii, et selleks ajaks, kui hakkas kohale jõudma, et seekord vist ikka ei võta, oli juba hilja,” rääkis Volkswageni roolis olnud Asko Berens (fotol). Ta lisas, et õnneks ei olnud sel hetkel autos pere nelja last ja kiirust ei olnud autol ka palju.

Põhiline löök tuli juhi jalgade juurde, kokkupõrke tagajärjel muutus sõidusuund ja Volkswagen lendas vastu tänavavalgustusposti. Asko Berens märkis, et kui kiirus oleks tol hetkel suurem olnud, oleks auto ilmselt aias lõpetanud.

“BMW roolis olnud noormees välisel vaatlusel purjus ei tundunud, aga parajalt šokis küll. Näiteks minu esimene mõte “bemmimeeste” olemuse kohta ei pidanud üldse paika. Positiivseks üllatuseks oli see, et juht uuris kohe, kas meiega on kõik korras. Ütles, et tal on alles ostetud esimene auto, ning arvestades, et ta ise on 18-aastane, siis pole ka load ilmselt väga kaua käes olnud,” rääkis Berens. “Ta ütles, et oli eelmise õhtu üritusest ka väsinud ja vabandas veel hiljemgi ning näha oli, et ta oli tõesti ka ise šokis. Ma usun, et ta sai tõsise ja korraliku õppetunni sellest juhtumist, ning tegelikult on ju põhiline, et keegi hullusti viga ei saanud,” lisas Berens.

Asko Berens nentis, et 7-kohalise sõiduki kasutuskõlbmatuks tunnistamise tõttu on nende pere elu küll veidi segi paisatud. Ratlas elav neljalapseline pere peab nüüd paika panema plaani, kuidas oma käigud tehtud saaks ja igaüks õigeks ajaks õigesse kohta jõuaks. “Kindlustus ei võta ka ilmselt asja ette, kui politsei on asja ametlikult lõpule viinud ja süüdlane on selge. Meie ringkonnas olevad automehaanikud küll ütlesid, et taastada ei ole sel meie autol midagi, ning nüüd tulebki loota, et liisingufirmad pakuvad õiglast hinda,” ütles Berens.

Laupäeva hommikul kella 10 ajal sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Kuressaares Talve ja Kaevu tänava ristmikul, kus põrkasid kokku sõiduauto BMW ja Volkswagen. BMW juht, 18-aastane alkoholi tarvitanud noormees, ei andnud teed peateel liikunud Volkswagenile, mille 44-aastane juht oli kaine. Mõlema auto juhil oli turvavöö kinnitatud ja autode rehvid vastasid nõuetele.

Juhtunu osas algatati väärteomenetlus. Kui väärteomenetluse käigus tuvastatakse ja tõendatakse süüdlasele etteheidetav tegu, hakatakse alles rääkima võimalikest karistustest. Mootorsõiduk konfiskeeritakse kohtu loal ning on põhjendatud juhul, kui on alust arvata, et autot purjuspäi juhtinud inimene paneb sarnaseid rikkumisi toime ka tulevikus. Samuti vaadatakse seda, kas inimene on sarnaseid tegusid varemgi toime pannud.

2018. aastal on jõustunud üks sõiduki konfiskeerimise otsus. Tegu oli 21. detsembril kriminaalses joobes tabatud juhi Audiga. Möödunud aastal konfiskeeriti juhtidelt 11 autot, aasta enne seda oli see arv kolm.