Mihkel Räimel võimalus startida suurtuuril

Aasta esimese suurtuuri Giro d´Italia korraldaja RCS Sport andis ametlikult teada profitiimid, kes pääsevad käesoleva aasta Girole sõitma kutsetega, teiste hulgas saab võimaluse ka Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy.



Väljavalituteks osutusid kolm Itaalia klubi: Androni Giocattoli-Sidermec, Wilier Triestina-Selle Italia ja Bardiani CSF ning Iisraeli meeskond Israel Cycling Academy.

Lõuna-Ameerikas tänavust hooaega alustanud Mihkel Räimel on koduklubi pääsu üle Giro d´Italiale hea meel. “See on arengu jaoks väga oluline samm,” märkis Kuressaare parimaks sportlaseks valitud noor rattur. “Kui mulle kunagi sellest plaanist mainiti, siis ei uskunud, et see nii kiiresti juhtub, aga võta näpust!”

101. korda peetav Girod´Italia stardib 4. mail Iisraelist Jeruusalemmast ja maineka võidusõidu finiš on 27. mail Roomas. Samal ajal algas Argentinas mitmepäevasõit Vuelta a San Juan Internacional (2.1), mille avaetapil sai Mihkel Räim 88. koha. 149 kilomeetri pikkuse etapi võitis grupifinišis Kolumbia rattur Fernando Gaviria (QuickStep Floors).