Valjalas ja Kuressaares oma käitumisega probleeme tekitanud Arkadi Novikovi puhul küsivad kaaskodanikud, kui kaugele võib üks mees oma tegudega minna, et keegi ometi midagi ette võtaks.



Arkadi Novikovi lugu sai alguse Valjalas, kui tema korterist tuleva kohutava haisu ja kogutud kola probleem viis Valjala Pihlaka tn 7 elanikud omakohtuni ja tülika tegelase uks löödi vineeriga kinni. Mees tekitab ohtu ka linnas, kolides omavoliliselt sisse mahajäetud majadesse.

”Mind kummitab jätkuvalt küsimus: kas ta peab kellegi maha lööma, et siis isoleeritakse ta vast ühiskonnast,” kirjutas lehele üks anonüümseks jääda soovinud ja Novikovi naabruskonnas elav Valjala inimene. Tema sõnul tekib küsimus, kas Eesti riigis saaks korralikult makse maksnud kodanik kodurahu tunda.

Pihlaka tänava maja korteriühistul on probleem ka sellega, et kuigi Novikov ühiselu reegleid ei austa, pole siiski midagi teha.

Mis peab juhtuma?

”Kas Eesti riigis ei tehta Novikovi-sugustega enne midagi, kui midagi väga tõsist on juhtunud. Kas avalik ruum ei vaja kaitset selliste eest? Mis signaale me anname neile, kes tahavad normaalset elukeskkonda?” küsib Valjala elanik.

Saarte Häälele on toodud ka võrdluseks hiljuti toimunud juhtum, kui haigla taga autos elanud mees viidi politsei poolt sunniviisiliselt sotsiaalmajja. Seal oli siiski tegu ka sellega, et mees elas võõral maal.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et kui inimene rikub oma käitumisega korrakaitseseaduses äratoodud käitumise üldnõudeid ja tema korrale kutsumine ei ole tulemusi andnud või kardetakse ise sekkuda, siis tuleb abi saamiseks helistada hädaabinumbrile. Siis on sekkumine tema sõnul politsei ülesanne ja rikkujat saab ka karistada.

Politseijuhi sõnutsi on aga alati vaja rikkumist ka tõendada ning selleks on vaja tunnistajaid ja ütlusi. Vastasel juhul on politseil võimalik inimesega vaid vestelda ja teemat selgitada. ”Pole garanteeritud, et sellest ka järeldusi tehakse,” tõdes Antsaar.

Politseijuht puudutas ka võõrastesse hoonetesse või võõrale territooriumile tungimise teemat. Nimelt on Novikov linnas pesitsenud elaniketa majas, tehes seal lahtist tuld. Antsaare sõnul keelab seadus valdaja tahte vastaselt võõrasse ruumi, sõidukisse või piirdega alale sisenemise. Kui valdaja tahab, et kutsumata külaline lahkuks, on selle tahte täitmine kohustuslik.

”Kui valdaja ei ole aga selliste mahajäetud hoonete uksi ja aknaid sulgenud või puuduvad seal üldse aknad ja uksed, siis on politseil keeruline tõendada, et kindla elukohata inimesed on seal valdaja tahte vastaselt,” selgitas politseijuht, viidates, et valdaja pole seega oma tahet tegudega kuidagi väljendanud. Kui rikkumine on tõendatud, siis on karistuseks kas rahatrahv või arest.

Keeruline tõendada



Rainer Antsaare sõnul on politseil kindlasti abi sellest, kui neile korrarikkumisest teatatakse ja nendega koostööd tehakse. ”Kui meie seas on inimesi, kes ei soovi mingit sotsiaalset abi ja saavad endaga hakkama, kuid siiski häirivad oma tegevusega teisi, siis ei ole mõtet kellelgi vaikselt ja anonüümselt ülekohut kannatada,” selgitas ta.

Politseijuht lisas, et kui korrarikkuja mõistab, et kogukond ei aktsepteeri tema häirivat ja korda rikkuvat tegevust, siis on sellel kindlasti ka mõju.