Põllumeeste toetuse otsus tuleb lähiajal

Maaeluministeerium otsustab koostöös põllumajandusettevõtetega lähiajal täpse kava, kuidas jaotada Euroopa Liidu 1,3 miljoni eurone erakorraline toetuse.

“Erakorralise toetuse eraldamine on hea uudis meie taimekasvatussektorile. Lähiajal konsulteerime sektoriga toetuse jaotuspõhimõtete üle,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

6. veebruaril tutvustatakse erakorralise toetuse rakendamise võimalusi põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu liikmetele.

Euroopa Komisjon otsustas möödunud aasta detsembris tulenevalt kehvadest ilmastikuoludest saagikoristusperioodil eraldada Balti riikidele ja Soomele erakorralist toetust kokku 15 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit eraldatakse Eestile. 17. jaanuaril toimus Brüsselis põllumajandusturgude ühise korralduse komitee istung, kus see heaks kiideti.

Vahendite jagamisel on Euroopa Komisjon arvesse võtnud, kui palju jäi erinevates riikides sel aastal sademete ja liigniiskuse tõttu talivilja külvamata. Eestis jäi hinnanguliselt külvamata üle 42 821, Leedus 291 722, Lätis 110 483 ja Soomes 34 654 hektarit talivilja. Toetust on võimalik maksta külvamata jäänud talivilja hektari kohta, tingimusel, et see moodustab vähemalt 30 protsenti põllumajandustootja talivilja pinnast.