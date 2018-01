Kuressaare keskväljaku uuendamiseks andis muinsuskaitseamet loa, et vajadusel võib maha võtta osa linna raekoja ees kasvavatest puudest. See aitaks raekoja hoonet ka paremini esile tuua.



Saaremaa vallavalitsuse haljastuse peaspetsialist Katrin Reinhold ütles, et Kuressaare projekti järgi kuuluvad raekoja ees kasvavad puud siiski säilitamisele. Kui aga selgub, et tööde käigus on puude kahjustamine vältimatu, võib need välja vahetada.