Riigigümnaasiumi asukoht Saaremaa vallavalitsuse kinnitusel lõplikult lukus ei ole ja linnavolikogu varasemat otsust kooli asukoha kohta saab Saaremaa vallavolikogu vajadusel oma uue otsusega muuta.



Vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et riigigümnaasiumi võimaliku asukohana on kõne all olnud mitmed paigad, kõige rohkem on räägitud Vanalinna kooli kinnistust ja täiskasvanute gümnaasiumi lähiümbrusest. Mõlemad kohad vastavad kogukonna peamistele soovidele ehk asuvad seotud asutuste, nagu spordihoone, bussijaam, noortekeskus jm, vahetus läheduses.

“Kindel soov on see, et riigigümnaasium peab olema üks osa Kuressaare linna tervikust. Riigigümnaasium kusagile kesklinnast välja viia ei ole mõistlik, sest see raskendaks noortel ka kõigi sidusobjektide kasutamist,” märkis Kallas. Ta lisas, et kaks nädalat tagasi toodi uue variandina lauale ettepanek kaaluda riigigümnaasiumi ehitamist kesklinna staadionile, mis oluliselt avardaks võimalusi hoone planeerimisel.

“Sedavõrd põhimõttelise otsuse tegemine on mõeldav üksnes siis, kui sportimistingimused ei läheks kehvemaks ja sarnased tingimused tuleks sellisel puhul tagada Kuressaares kusagil mujal.

Tänaseks on aruteludega jõutud nii kaugele, et väljapakutud lahendused kindlasti ei halvenda sportimise tingimusi, aga oluline on, et kusagile mujale tuleb midagi asemele,” nentis vallavanem.

Mehis Tulk