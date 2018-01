Muhumaa ja mandri vahele sillaehituse idee eestvedaja Raivo Hein kohtus eile peaminister Jüri Ratase ja majandusminister Kadri Simsoniga. Ärileht vahendas Heina sõnu, et ligi kahe tunni pikkuseks kujunenud kohtumisel tunda, et ehituse plaani toetatakse sajaprotsendiliselt. Poliitilise otsuse tegemiseks lubati teema valitsusse viia kolme kuuga.

Kui algselt oli juttu vaid erarahastusest, siis valitsusliikmetega kohtudes räägiti ka võimalikust PPP-projektist ehk era- ja avaliku sektori koosrahastusest või kontsessiooni võimalusest.

“Selge on see, et ilma riigi toeta ei saa selles projekti üle ega ümber, riik peab toetama kas näiteks riigigarantiiga või silla ületushinda doteerides [nagu praegu tehakse parvlaevadega],” vahendab leht Heina sõnu.

Riikliku dotatsiooni garantii aitaks paremini leida ka erarahastust.

“Me kindlasti ei otsustanud täna ühegi variandi kasuks. See oli tutvustus, aga tunnetuslikult ütlen küll, et saime 100 protsendilise toetuse. Nüüd hakkame ette valmistama valitsuskabinetile materjale, suure tõenäosusega pean ma seal ka ise seda plaani kaitsma. Siis otsustab valitsus, kas asi võetakse töökavva, seal on vaja palju töid läbi viia, alates mere eriplaneeringust ja lõpetades Natura-ala küsimustega,” rääkis Hein ja lisas, et endiselt on plaan 2026. aastaks sild valmis teha.

Heinaga koos oli kohtumisel nõustajane TS laevade endine juht Kaido Padar.