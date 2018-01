Laupäeva hommikul kella kümne paiku tõmbasid talgulised Mõntu pargis mootorsaed käima ja haarasid kirved võsa raiumiseks.





Talgute korraldaja Tõnu Veldre juhatas seitsmele mehele ja ühele naisele 73 aastat tagasi rajatud suurtükialuste puhastamiseks töö kätte.

“Tegelikult on see tallinlase, arhitektuuriajaloolase Robert Treufeldti idee. Eelmise aasta sügisel Sõrves käies ta sellele mõttele tuli. Nüüd on mul tõesti väga hea meel, et oleme hulgakesi suutnud võssa kasvanud haruldased betoonist kahurialused puhastada,” tundis Tõnu Veldre laupäeva ennelõunal tehtud tööst heameelt.

Viimased 15 aastat 19. ja 20. sajandi kindlusarhitektuuri uurinud Robert Treufeldt ütles, et punaväelased rajasid Mõntu parki Ameerika Ühendriikidelt kingitusena saadud suurtükkide tarvis betoonist alused 1945. aastal, ajal, mil sõjategevus Saaremaal oli juba lõppenud.

Treufeldti sõnul on Mõntusse ehitatud militaarrajatised haruldased. Teadupärast jõudsid punasõdurid taolisi kahurialuseid Eestisse ehitada 13.

1950. aastal viidi Nõukogude väeüksus, umbes 120–150 meest, Mõntust mujale. Aastakümnete jooksul on võsa pargis võimust võtnud ning betoonalused ei paistnud puude ja põõsaste seest väljagi. Laupäeval võeti maha mitukümmend puud ja põõsast. Nüüdsest on objektid ka suvel huvilistele nähtavad.

Tõnu Veldre ütles, et edaspidi on plaanis teha huviliste jaoks vastavad stendid ja viidad. “Siin oli ju kunagi vägev mõisahoone, mille lasi ehitada Saaremaa maamarssal Oskar Arkadius Otto von Ekesparre. 1921. aastal avati mõisahoones kool. 1941. aastal läks hoone punaväelaste käes põlema. Liigirikas park on looduskaitse all. Suvel me siin niisuguseid korrastustöid teha ei saagi,” rääkis Veldre.

Tallinlased Urmas ja Aili Grauen, teada-tuntud alpinistid, kes peavad end poolenisti sõrulasteks või “kunstsaarlasteks”, nagu Urmas ütles, tulid talgutele oma maakodust Vintri külast.

“Lugesime talgutest ajalehest ja otsustasime ka tulla. Oleme jalgratastega Sõrve poolsaarele tiiru peale teinud, aga Mõntu parki pole sisse keeranud. Milline vägev paik! Tänane päev tegi meile meeldiva üllatuse,” hindas aastaid alpinismiga tegelenud meistersportlane ja instruktor Urmas Grauen talgupäeva kordaläinuks.