Ülikoolide vilistlased ja loodushuvilised on reedel oodatud Kassi restorani teemaõhtule, kus maastikuarhitektist lektor Sulev Nurme tutvustab Kuressaare rohestruktuuri analüüsi.



Sulev Nurme sõnul on rohestruktuur (green infrastructure) linnaruumi funktsionaalse struktuuri üks planeeringulisi osi või kihte, mille eesmärk on luua tingimused rohelisema linnakeskkonna arenguks ja arendamiseks ning võimalikult paljude ökoteenuste võimaldamiseks elanikele.

Laiemalt võttes peaks rohestruktuur võimaldama linnalooduse ja koosluste toimimist ning pakkuma elanikele võimalusi roheluses viibida ja liikuda. Samuti peaks rohestruktuur leevendama ehitusega kaasnevaid negatiivseid mõjusid (kuumasaared jne) ja tasakaalustama mikrokliimat. Rohestruktuuri roll on tänapäeval ka kliimamuutustega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamine ja energiasäästlikuma linnaruumi arendamine.

Sulev Nurme töö “Kuressaare rohestruktuuri analüüs” valmis ja anti Kuressaare linnale üle mullu septembris. Selle huvitava tööga saab tutvuda ka veebis.

Teemaõhtu Vallimaa 5 asuvas Kassi restoranis algab kell 17. Palun osavõtuks registreeruda hiljemalt 23. jaanuaril e-posti aadressil yks@tt.ee.

Osalustasu, 6 eurot saab maksta kohapeal. Selle eest pakutakse osalejatele kohvi. Ettevõtmist toetab Saaremaa vallavalitsus.

Maie Meius,

SA Ülikoolide Keskus Saaremaal juhataja