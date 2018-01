Dr Koppel soovib Kihelkonnal taas vastuvõtte alustada

Perearst Kaalep Koppel palub Saaremaa vallalt toetust, et Kihelkonnal taas perearstivastuvõtte alustada.



Dr Koppel põhjendab oma plaani kohalike elanike tungiva sooviga, et hooldekodu endistes perearsti ruumides alustataks taas pereõe ja -arsti vastuvõttudega. Kuna renoveeritud ruumid on aga tühjad, taotleb Koppel vajaliku inventari ostmiseks Saaremaa vallavalitsuselt 11 500 eurot. Mööbli ostmiseks kuluks Kaalepi andmeil 6400 eurot, kolme arvuti soetamiseks 1800 eurot, spetsiaalsete arvutiprogrammide jaoks aga 3000 eurot. Veel on kabinetti vaja külmikut, mis maksaks 300 eurot.

Koppel tõdeb vallavalitsusele saadetud kirjas, et vastuvõttude alustamiseks on esimene eeldus pereõe olemasolu, õe leidmine on tema hinnangul aga ilmselt kõige keerulisem.

Seni on dr Koppel Kihelkonna nimistu patsiente vastu võtnud Kärlal ja Kuressaares Luukase kliinikus.

Kärla endises vallamajas avati uus perearstikeskus möödunud laupäeval. Kui varem asus keskus kortermaja teisel korrusel, siis nüüd saavad patsiendid vastuvõtule tulla endisesse vallamajja. Lääne-Saare vald maksis ruumide remondi ja sisustuse eest 4200 eurot, Kaalep Koppel ise 1500 eurot. Dr Koppeli vastuvõtud toimuvad Kärlal kord nädalas, õde Milja Mäeorul aga igal argipäeval.