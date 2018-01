JUHTKIRI: Vanast ja uuest kaevust

Saaremaa spordirahva mure Kuressaare kesklinna staadioni tuleviku pärast on mõistetav. Kui väljak riigikooli ehitamise tõttu ohverdada, muudaks see linna sportimisvõimalused tunduvalt kehvemaks. Kui just midagi samaväärset vastu pakkuda pole.

Praegu puudub aga garantii, et Kuressaare teised staadionid korda tehakse – valla eelarves selleks ju raha pole. Kopsakaid summasid on aga tarvis nii Kuressaare gümnaasiumi staadioni kui ka linnastaadioni tribüüni jaoks.

Niikaua kui Saaremaa spordirahvale pole kesklinna staadioni asemele midagi muud ja samaväärset pakkuda, jäägu see alles. Ning alternatiivi peaks leidma enne, kui vana staadioni lõhkuma hakatakse. Kulunud ütlus vanasse kaevu sülitamisest enne, kui uus valmis, peab paika ka tänapäeval.