MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu paneb Saaremaa vallavalitsusele ette osta loomade turvakodule 99 000 tuhat eurot maksev 300ruutmeetrine maja.

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liikme Kristi Sillarti sõnul käib turvakodust aastas läbi ligi 200–300 kassi ja nüüd on tekkinud suur ruumipuudus.

Suurim probleem on koertega, kellele ei ole praegu võimalik sobivaid tingimusi pakkuda ja abi osutamine on raskendatud. Puuduvad ka võimalused pakkuda hoiukodu teistele hüljatud loomadele.

Praegu turvakodu käsutuses olevas hoones Talli tänaval on sõlmitud tähtajatu üürileping 60 ruutmeetrile, mille eest makstakse aastas 2200 eurot. Suulise kokkuleppe alusel on kasutusele võetud ka kolm pisemat ruumi, kus hoitakse karantiinis olevaid loomi.

Paraku on Talli tänava maja amortiseerunud, vahetamata aknad lasevad külma ja tuult läbi, kanalisatsioonisüsteemid on pidevalt umbes ja on vaid aja küsimus, millal mõni torudest üles ütleb.

Majas puudub keskküte, mida ei ole võimalik torude halva seisukorra tõttu ka paigaldada. Elektrisüsteem on kaasajastamata, kolmes ruumis pole sooja vett. See raskendab vabatahtlike tööd puuride ja muu pesemisel. Külma maja köetakse elektriradiaatorite ja õhksoojuspumbaga, mis võtab aastas 2500–3000 eurot. Seega leiab MTÜ, et parim lahendus oleks leida turvakodule eraldi asetsev maja, kus on piisavalt ruumi ja õueala, pakkumaks kodututele loomadele elamisväärseid tingimusi.

MTÜ on ka leidnud Kuressaare äärelinnas sobiva ligi 300ruutmeetrise maja, mille krundi suurus on 2023 ruutmeetrit ja mis maksab 99 000 eurot. Turvakodu tegi vallavalitsusele ettepaneku kinnistu ära osta ja anda see neile pikaajalisse kasutusse.