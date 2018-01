Saare Selveri ristmikul oli avarii

Esmapäeval kell 17.38 juhtus avarii Kuressaares Tallinna tänaval Saare Selveri juures, kus põrkas kokku kaks autot.

Päästjad aitasid avada ühe auto ust, et juht välja pääseks, ja tagasid tuleohutuse, hiljem koristati teelt purunenud autoosad.

Üks õnnetusse sattunud autodest oli Škoda demoauto. Warma auto müügijuht Aivar Johanson ütles, et Škodale sõitis sisse vasakpööret sooritanud auto. Inimesed õnneks viga ei saanud, küll aga tuleb tegeleda auto vigastustega.

“Praegu pole veel olnud võimalik vaadata, aga tundub, et eriti suuri vigastusi pole. Siiski peame auto lahti võtma ja uurima, mis sealt vastu vaatab,” sõnas Johanson. Ta lisas, et demoautosid on neil igaühte üks ning varuautot pole hetkel võtta, kuid olulisem on tema sõnul siiski, et inimesed õnnetuses kannatada ei saanud.