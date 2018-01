Saaremaa naisrühmad sättisid Sandlas eelolevaks suveks tantsupeosammu

Nädalavahetusel Sandla kultuurimajas toimunud maakondlikul naisrühmade žanripäeval harjutati eeloleval suvel toimuva Saaremaa 46. tantsupeo “Tuhande tunde saar” liigitantse.



Koos oli üle 120 tantsija, 15 rühmast ei saanud erinevatel põhjustel kohale tulla kolm. “Saime üheskoos tantsud läbi liikuda, et kõik mõistaksid neid ühtemoodi ja kodus siis sätiksid veel. Et ei oleks platsil enam vaja liiga suurt tööd teha,” ütles tantsupeo üldjuht Virge Varilepp.

Avades pisut suvise tantsuetenduse tausta, märkis Varilepp, et tantsud jäävad oma põhijoontelt tantsudeks. “Sõltuvalt sellest, kas tants on originaalis juba väga joonises või vähem joonises ja võimaldab platsil liikumise mõttes ka midagi muud ette võtta, saab ka tööd teha. Vähemalt ühe tantsuga on nii, et tantsijal peab olema tantsu põhiolemus ja liikumised selged, kuid platsi peal hakkame liikuma palju suuremalt,” rääkis ta.

Lisaks naisrühmade žanripäevale on järgnevatel kuudel kavas ka teiste rühmaliikide ühised harjutamised. Segarühmad saavad kokku märtsis, mis on õigupoolest juba iga-aastane traditsioon.

Lisaks uurivad liigijuhid rühmadelt, kui kaugel keegi tantsude õppimisega on ja kui palju neil abi vaja oleks. Selle põhjal otsustatakse, kas piisab juhendajate kokkusaamisest või oleks tarvis läbi viia piirkondlikud harjutuspäevad.

Seda, mis hakkab toimuma suurel peoplatsil, asutakse liikide kaupa paika sättima mai lõpus-juuni alguses korraldatavatel Ida-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa proovipäevadel.

Saaremaa 46. tantsupidu “Tuhande tunde saar” toimub 9. juunil.