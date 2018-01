Saaremaa taksofirma laienes mandrile

Paar aastat tagasi alustanud taksofirma Osilia Takso tegutseb läinud nädalast ka Viljandis.





Ettevõtte juhatuse liikme Tarmo Susi sõnul alustasid nad mandril tegutsemist eelmisel teisipäeval ühe auto ja nelja juhiga. Ettevõtmise osas on Susi optimistlik. “Kohe, kui nõudlus ületab pakkumist, viime Viljandisse autosid juurde,” kinnitas taksofirma juht.

Elektriautod taksodena on tema sõnul saanud klientidelt ainult positiivset tagasisidet, seetõttu kaalusidki nad laienemisplaane mandrile tegelikult juba möödunud aasta suvest.

“Sügisest hakkasime Viljandisse tegevjuhti otsima, kellega sõlmisime lepingu detsembris,” kõneles Tarmo Susi. Sealne tegevjuht tegeleb kohapeal personali valiku ja lubade taotlemisega ning esimene Osilia takso alustas Viljandis 16. jaanuari hommikul.

“Valisime Eesti mõistes keskmise suurusega linnade vahel ja valik langes lõpuks Viljandi kasuks, sest see on pindalalt ja ka muude näitajate poolest Kuressaarega võrreldav,” selgitas Susi, miks otsustati just Viljandisse laieneda. Iseenesest võiks laieneda veelgi, arvas ta. “Laienemise plaanid on alati, küsimus on, millal,” märkis Osilia Takso juht.

OÜ Osilia Takso alustas 2014. aastal, ettevõtte põhitegevus on seni olnud elektrisõidukitega taksoteenuse osutamine Saaremaal.

Kuressaares on ettevõttel ühes dispetšeritega 13 töötajat ning ringi vurab viis taksot.