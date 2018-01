Torgu esitab vallaeelarvesse ettepanekute paketi

Torgu osavallakogu koosolekul arutati eile Saaremaa valla eelarvet ning ettekande sel teemal tegi ka Saaremaa asevallavanem Helle Kahm. Omalt poolt on Torgu osavallakogu lubanud esitada eelarvesse ka oma ettepanekute paketi. Osavallakogu esimees Kaupo Vipp tõdes, et kogu vaatas eelarvekava üle ja ühinemislepingus sätestatud summadest tundub olevat kinni peetud. “Ses osas meil pretensioone ei olnud,” nentis Vipp.



Samas on Torgu piirkonna külade esindajate abil kokku pandud pakett pakilisematest asjadest, mis vajavad tegemist. “Selle anname vallale edasi ilmselt enne teist lugemist,” märkis osavallakogu esimees.

Mis puutub paketti, siis põhiosa sellest hõlmab Vipi sõnul piirkonnas olevate teede olukorda. “Keskmisest kehvemas seisus on just need, kust rallid on üle käinud. Kuigi pärast rallit teid ka hööveldati, aga eks see põhi on natuke pehmeks läinud,” rääkis ta. “Ja sademete hulk on ka olnud natuke ekstreemne, nii et mõned ralli ajal pehmemaks sõidetud teed on kõvasti kannatada saanud.”

Lisaks on sõrulastel mõte, et külades võiks mitmes kohas olla päikesepatareidel töötavaid valgusteid. Seda just bussipeatuste juures. “Et lapsed ja vanainimesed ei peaks pimedas päris käsikaudu liikuma,” põhjendas Vipp.

Osavallakogu esimehe sõnul said nad eile selgemaks selle, kellega täpsemalt konkreetsetest punktidest paketis tuleks rääkida, et oleks võimalik need ka n-ö ära hinnata. “Summad on vaja paika panna, siis saame paketi üle anda,” sõnas Vipp.