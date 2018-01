Ehkki läinud nädalal toimunud Põhjamaade suurimal turismimessil Helsingis ei osalenud Saaremaa turismiorganisatsioonid ühtse esindusega, on lootust, et 2019. aasta messid tulevad saarlastele ikka ühes boksis.





Oma boks oli sedakorda Matka turismimessil nii Visit Saaremaal kui ka sihtasutusel Saaremaa Turism. Neist viimase juhatuse liige Marvi Ehte on aga seda meelt, et edaspidi võiksid siinsed turismiorganisatsioonid taolisel messil ikkagi üheskoos Saaremaad esindamas olla.

Mõtlesid pikalt ette



Ta märkis, et Saaremaa Turism on messidel osalenud juba üle 20 aasta ja nende tava on olnud aasta aega ette mõelda Helsingi messil boksile väga hea asukoha ettebroneerimiseks. “Nii kui mess lõpeb, broneerime pinna ära,” märkis ta. Nii oli neil ka tänavune pind messikeskuses broneeritud juba mullu jaanuaris.

Kevadel otsustas aga Visit Saaremaa Ehtele teadaolevalt, et nemad lähevad messile ikkagi oma boksiga. Mingit muud põhjust eraldi boksidel Ehte sõnul ei olnudki. Sel korral Saaremaa Turism Soomes endale järgmiseks aastaks pinda ette ei broneerinud. “Jätsime asja ootele, sest me loodame ikkagi, et see asi läheb ühe katuse alla,” kõneles ta. “Võib-olla me ei saa siis messil enam nii head kohta, aga normaalne oleks ühe boksiga väljas olla.”

Kaks Saaremaad



Sama meelt on ka Visit Saaremaa esindaja, nende konsultant Kristina Mägi. Tema sõnul oli kahe boksiga minekul siiski veel üks põhjus.

“Kuna Visit Saaremaa käib selle aasta messidel koos “Saaremaa ehtsa toote” märgi toidutootjatega, on meil omad nõudmised boksi visuaalse poole osas,” selgitas Mägi, kelle sõnul olid nad lisaks Saaremaa Turismi esindajatega ka paaril teisel teemal eriarvamusel.

“Kuna mõlemat osapoolt rahuldavale kokkuleppele ei jõutud, siis ongi nii, et sel aastal on turismimessidel kaks Saaremaa boksi.”

Bokside paigutust messil selgitas Mägi nõnda, et kõik Eesti ettevõtete boksid on paigutatud ümber EAS-i turismiarenduskeskuse Eesti pinna. Helsingis oli seega sisuliselt üks Saaremaa ühelpool, teine teiselpool Eestis.

Kristina Mägi on nõus, et ühiselt oleks messidel kindlasti uhkem väljas olla. “Praegune olukord ei ole kõige mõistlikum lahendus,” arvas ta. “Loodan, et järgmise aasta messidele suudame minna ühise boksiga, sest eesmärk on meil kõigil ju ühine – meelitada Saaremaale võimalikult palju turiste.”

Põhjamaade suurim turismimess toimus Helsingi messikeskuses 18.–21. jaanuaril.

Saaremaa on kaugel, vaja on häid ühendusi



Visit Saaremaa boksis olid lisaks nende oma inimestele viie ettevõtte esindajad ja “Saaremaa ehtsa” tootemärgi esindaja, kes tutvustas messikülalistele saarel valmistatud tooteid. Kristina Mägi hinnangul läks mess iseenesest hästi. Külastajaid oli küll vähem kui eelmisel aastal, aga võrreldes teiste lähiriikide messidega siiski oluliselt rohkem – ca 60 000 inimest. Aktuaalsed teemad on turismikonsultandi sõnul läbi aastate samaks jäänud: spaad, ooper, golf, matkarajad, karavanikohad ja jalgrattamatkad. Uutest pakkujatest oli seekord messil suvel avatav Thule koda ja toiduturismile keskenduv reisikorraldaja GLU[U]. “Toit tundub olevat kuum teema,” tõdes Mägi.

Ta märkis, et messi esimesel hommikul toimus destinations breakfast´i (sihtkohtade hommikusöök) nime kandev üritus, kuhu messi korraldajad olid kutsunud 100 meediaesindajat ja blogijat.

“Just toidu- ja veinireisid olid sel üritusel üks kandvamaid teemasid,” tähendas Mägi. Eesti piirkondadest osalesid seal Saaremaa ja Pärnu.

Samas rääkis Kristina Mägi, et ühe peamise põhjusena, miks Saaremaa reisile väga tõsiselt ei mõelda, toodi välja asjaolu, et see asub nii kaugel. “See on taas kord kinnitus asjaolule, et eduka turismisihtkoha eelduseks on hästi ja kiiresti toimivad ühendused,” rõhutas ta.

Messil leidus seejuures neid, kes olid kunagi Saaremaal käinud, meenutasid saart väga sooja sõnaga ja igatsevad oma sõnul siia tagasi. Aga oli ka neid, kes ei teadnud täpselt, kus Saaremaa asub. “Ja oli ka neid, kes tulid meie boksi kindla sihiga, et vajavad eelseisvaks Saaremaa reisiks kaarti, ürituste kalendrit või midagi muud konkreetset.”