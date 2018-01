Videohuviline tegi linnuse virtuaaltuuri

Video- ja fotohuviline Andrei Kasjanenko pani hobi korras kokku Kuressaare linnuse virtuaaltuuri, millest saab Saaremaa muuseumi veebikeskkonna üks osa.





“Mul on selline hobi,” põhjendas mees Saarte Häälele, miks ta mullu suvel muuseumi sisse astus ja avaldas soovi tuuri tarbeks pilte teha. “Tahtsin näha, kuidas välja kukub.” Muuseumirahvas andis juuli lõpus loa ja nii see töö lahti läks.

Tuur koosneb sadakonnast ruumilisest panoraamist, millest igaühe pildistamisele ja järeltöötlusele kulub umbes kolm tundi. Töö ei valminud ühe hooga – lossi ümbrust ja sisemust pildistas Andrei augustis ja septembris, järeltöötluse tegi oktoobris-novembris. Viimase lihvi andsid muuseumitöötajad, parandades navigeerimisloogikat ning lisades panoraamidele eesti- ja ingliskeelsed kirjeldused.

Muuseumi endine direktor Endel Püüa, kes Kasjanenkoga lepingu sõlmis, nentis, et uuendused on küll toredad, kuid maksavad palju raha. Lepingujärgsed 1000 eurot on tema sõnul siiski palju vähem, kui sellise virtuaaltuuri loomine tegelikult maksab.

Kasjanenko ise kinnitas samuti, et muuseum maksis talle väikese summa tehniliste tööde eest, kuid see on tegeliku maksumusega võrreldes väike. “Tegin seda pigem hobi kui tööna,” sõnas ta, lisades, et raha teenib ta sarnaste projektidega Lätis, kus leidub jõukaid tellijaid.

Kasjanenko pühendab palju aega drooniga välivõtete tegemisele ja on üles filminud-pildistanud paljud Saaremaa kaunid kohad.