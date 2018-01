JUHTKIRI: Tähed kui varesejalad!

Kui paljudel praegustel täiskasvanutel pole oma koolitee algus enam ehk eriti selgelt meeles, siis paljud mäletavad veel aasta(kümne)id hiljem, millist ränka vaeva sai kirjatehnika kallal nähtud. Kuidas üks või teine täht ei tahtnud kuidagi õnnestuda ning kauni ja sujuva siduskirja asemel kippusid vihikusse pigem varesejalgade taolised moodustised ilmuma. Sekka mõni tindiplekk kah (seda muidugi tol ammusel ajal, kui kirjatehnikat harjutati veel sulepeaga).

Sügisest ootab kirjatehnikat reform: laps saab harjutada nii siduskirja kui ka lahustähti ning ise valida enda jaoks mugavama. Ilmselt pole just vale arvata, et suurem osa koolijütse teeb valiku selle variandi kasuks, mis on lihtsam. Kus ei pea tulemuse nimel nii palju ponnistama. Kas kõik peab aga alati lihtne olema? Kõigist ei saa kalligraafe, ent kirjutamine arendab lapse silma ja käe koostööd. Ent kui vaeva nägema eriti ei pea, missugune on see areng siis?