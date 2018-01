Mees ostis 1750 euro eest potte, panne, nuge

Järjekordne saarlane sattus tõmmude võõramaalastest kaupmeeste küüsi, kui ostis tänaval teed küsinud meestelt potte-panne ja nuge ning maksis nende eest 1750 eurot.



Saarte Hääl on varem taolistest petiskaubitsejatest korduvalt kirjutanud ja politsei on nende eest hoiatanud, kuid seekord sõlmitud petukaup üllatab oma mastaapsusega.

66-aastane saarlane kirjutas eelmisel nädalal politseile tehtud avalduses, et võttis 1750 eurot välja oma kontodelt erinevatest sularahaautomaatidest.

Vene keelt rääkinud tumedama nahavärviga mehed olid talt küsinud teed lennujaama ja muu seas kurtnud, et Saaremaal seminaril viibides ei saa nad kaasas olevat kaupa lennukisse kaasa võtta. Saarte Hääl on täpselt samasugust põhjendust kuulnud ka teistelt petiste ohvriks langenutelt. Lahenduseks pakuti, et osa potte-panne ja noakomplekte kingivad nad oma teejuhile!

“Kellel ei oleks hea meel kingituste üle?” kommenteeris politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kent Puiestee.

Kaup tõsteti saarlase autosse, kuid siis selgus, et polegi päris “podarok”. Neil olla ikka veidi tagasisõiduraha ka puudu.

“Erinevatest pangaautomaatidest võttis 66-aastane mees heas usus välja 1750 eurot sularaha ja andis selle ära. Ilmselt laekus võõramaalastele sõbraliku mehe käest raha oodatust vähem ja nii võeti osa kaubast tagasi,” märkis Kent Puiestee. Mis kõige kurvem – midagi kriminaalset võõramaalaste tegevuses pole, sest kaup vahetas omanikku vabatahtliku tehingu tulemusel.

KOMMENTAAR

Kuidas mitte petta saada



Taolistest kahtlastest tehingutest tasuks hoiduda, toimugu need siis tasuta või tasu eest, seda enam, kui puudub teadmine kauba päritolu kohta.

Võimaliku varastatud kauba omandamise puhul jäävad kauba omandajad ilma nii kaubast kui ka rahast. Tavaliselt pole inimestel ka müüjate isiku- ja kontaktandmeid ning edasine õiguskaitse on raskendatud.

Sellise skeemiga tehingutesse tuleb alati suhtuda kahtlusega, et mitte petta saada ja oma rahast ilma jääda.

Politsei palub inimestel märgata nende ümber toimuvat kahtlast tegevust ja sellest politseile ka teada anda.

Kent Puiestee,

piirkonnapolitseinik